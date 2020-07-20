Ìëàä áúëãàðèí: È êëèçìà äà íè ïðàâÿò íà ãðàíèöàòà, ïàê ùå îòèäåì íà ãðúöêîòî ìîðå

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 14:01 / 20.07.2020Êîìåíòàðè (16)110
© Íîâà òâ
"Èñêàò äà ïðåíàñî÷àò òðàôèêà êúì ×åðíî ìîðå, çà äà ãî ñïàñèì. Íî íèå íå èñêàìå. Êàêòî ñå êàçâà ïî òåëåâèçèÿòà, à è â åäèí ïîñò - è êëèçìà äà íè ïðàâÿò íà ãðàíèöàòà, ïàê ùå îòèäåì íà ãðúöêîòî ìîðå". Òîâà êàçà ìëàä áúëãàðèí ïðåä êàìåðàòà íà Íîâà òåëåâèçèÿ â ñúáîòà ïðåäèîáåä, äîêàòî ÷àêàøå â êèëîìåòðè÷íà îïàøêà íà ÃÊÏÏ "Êóëàòà".

Â êîëîíàòà âñè÷êè íîñåõà îòðèöàòåëíè òåñòîâå çà êîðîíàâèðóñ, êàòî ñïîðåä ÷àñò îò õîðàòà ñìèñúëúò îò èçñëåäâàíèÿòà íå å îñîáåíî ãîëÿì, çàùîòî ñà íàïðàâåíè ïðåäè äâà äíè, ïðåç êîèòî íèêîé íå çíàå äàëè íå ñå å çàðàçèë âúïðåêè îòðèöàòåëíèÿ òåñò. È ìàêàð ÷å óäúëæèõà ïúòÿ ñè êúì ìîðåòî ñ òðè ÷àñà, òóðèñòèòå íå ñúæàëèõà çà èçáîðà ñè äà òðúãíàò êúì Ãúðöèÿ.

Ìåæäóâðåìåííî òóðîïåðàòîðèòå îò÷èòàò, ÷å â Ãúðöèÿ ñåçîíúò å òðàãè÷åí. Ãðúöêèòå êóðîðòè ñå íàäÿâàò íà óñïåøåí ñåçîí, àêî êîðîíàâèðóñúò èçîáùî ïîçâîëè ìîðå ïðåç ñåïòåìâðè è îêòîìâðè.



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Àõà òå çà òîâà õîäåëè íà ãðúöêîòî ìîðå. Áåçïëàòíà êëèçìà
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Ne razbiram Balgarite do vchera se yadyaha sas Dogan,a dnes I klizma da mu napravili shtyal da hodi vav Garciya.Togava kakvo iskate ot choveka?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Áëèçî 200 íîâîçàðàçåíè ó íàñ, âúâ Âàðíà áðîÿò èì å äâóöèôðåí
10:24 / 19.07.2020
298 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 35 ñà âúâ Âàðíà, íî èìà è ìíîãî èçëåêóâàíè
10:33 / 18.07.2020
Êîðîíàâèðóñúò "íàïóñêà" ñòîëèöàòà íè è ñå ìåñòè êúì ìîðñêèòå êóðîðòè
10:34 / 18.07.2020
Åòî çàùî Ãëîðèÿ íåäîëþáâà ãàäæåòî íà äúùåðÿ ñè
22:56 / 19.07.2020
Íîâà áàíêîâà òàêñà øîêèðà òåãëèëèòå êðåäèò ïî âðåìå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå
17:22 / 18.07.2020
Ãîëÿì ñêàíäàë âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ: Âñè÷êè ñ ïîëîæèòåëíà ïðîáà ñà çàïèñàíè êàòî ïî÷èíàëè
17:34 / 18.07.2020
95 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ, äâàìà âúâ Âàðíà
06:49 / 20.07.2020
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