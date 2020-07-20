Ìëàä áúëãàðèí: È êëèçìà äà íè ïðàâÿò íà ãðàíèöàòà, ïàê ùå îòèäåì íà ãðúöêîòî ìîðå

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Ìåæäóâðåìåííî òóðîïåðàòîðèòå îò÷èòàò, ÷å â Ãúðöèÿ ñåçîíúò å òðàãè÷åí. Ãðúöêèòå êóðîðòè ñå íàäÿâàò íà óñïåøåí ñåçîí, àêî êîðîíàâèðóñúò èçîáùî ïîçâîëè ìîðå ïðåç ñåïòåìâðè è îêòîìâðè.
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10:24 / 19.07.2020
Êîðîíàâèðóñúò "íàïóñêà" ñòîëèöàòà íè è ñå ìåñòè êúì ìîðñêèòå êóðîðòè
10:34 / 18.07.2020
Åòî çàùî Ãëîðèÿ íåäîëþáâà ãàäæåòî íà äúùåðÿ ñè
22:56 / 19.07.2020
95 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ, äâàìà âúâ Âàðíà
06:49 / 20.07.2020
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