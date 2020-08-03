Ìëàäà æåíà îïèòà äà ñå ñàìîóáèå íà "Òðàêèÿ", íàðî÷íî òðúãíà â íàñðåùíîòî, ïîñëåäâà ÷åëåí ñáëúñúê!

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Çà ùàñòèå íÿìà çàãèíàëè èëè äîðè òåæêî ïîñòðàäàëè. Æåíàòà å ñúñ ñ÷óïåí êðàê è å îòêàðàíà â ïëîâäèâñêà áîëíèöà. Ðàçñëåäâàíåòî íà èíöèäåíòà ïðîäúëæàâà.
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