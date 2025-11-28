Младеж от ПП-ДБ: Хамид Хамид ме душеше със закачалка
По думите им те са били нападнати от депутати на "ДПС-Ново начало“ в коридорите на Народното събрание, веднага след края на Комисията по бюджет и финанси.
"Ние минахме от там и извадихме телефон да ги снимаме и на кадрите се вижда какво се случва. Със закачалка за якета излезе Хамид Хамид от една стая, започна да крещи "Дръжте ги“ и се затича към колегата Калин и започна да го души със закачалката срещу стената“, каза Калоян Дървов.
Потърпевшият Калин Лалов заяви, че е бил ударен с въпросната закачалка и е бил душен. "След това бяха нанесени юмруци по лицето на Калоян, тогава аз се отскубнах и се опитах да потърся помощ“, допълни младежът.
Младите мъже твърдят, че и двамата са били нападнати от депутата Хамид Хамид.
След като ми нанесе няколко юмручни удара, се намеси квесторът, който се опитваше да го спре. Аз се отскубнах и отидох по коридора към стаята на ПП-ДБ, след което слязох на протеста“, обясни Дървов и уточни, че е отишъл в "Пирогов“, за да се констатират нараняванията му и да се извади документ за тях, в който пише:
"При прегледа на Калоян Дървов се установи кръвонасядания и охлузвания в областта на долната устна. Тези травматични увреждания са получени в резултат от действия на тъпо-ръбести предмети по механизма на удари“.
По думите им квесторите в Народното събрание са станали свидетели на случилото се. Камери обаче не са запечатали агресията. Те отрекоха твърденията, че са шпионирали депутатите и са ги провокирали.
Уточниха, че ще подадат сигнал в прокуратурата по казуса.
bTV се свърза с пресцентъра на "ДПС-Ново начало“, откъдето заявиха, че твърденията на сътрудниците на ПП-ДБ са "откровени клевети, които се доказват в съда“.
