Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По време на днешното издание на състезанието по планинско бягане "Вертикален Руй“ настъпи трагичен инцидент, при който младо момче почина по време на своето участие в събитието. Това съобщават от Трънското туристическо дружество.

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи.

От ТТД изказват искрени съболезнования на семейството и близките.