Младеж запалил баща си в Стражишко, прокуратурата ще поиска постоянен арест
На този етап, след преценка на събраните доказателства от наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура – Велико Търново, като обвиняем е привлечен Б.М., на 21 години. Той е обвинен за това, че на 25 август /понеделник/ в жилище в село Сушица, община Стражица,в условията на домашно насилие, направил опит умишлено да умъртви своя баща А. А. Деянието е извършил по начин, опасен за живота на мнозина и с особена жестокост - чрез палеж, като не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици – смъртта на А. А., по независещи от дееца причини. Престъплението е квалифицирано по чл. 116, ал. 1, т. 3, предл. 1, алт. 1, т. 6, предл. 1, алт. 1 и предл. 3 и т. 6а, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК. За това деяние законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Предстои назначаване на експертизи и прецизиране на обвинението, след събиране на доказателства за здравословното състояние на пострадалите лица.
С постановление на Окръжна прокуратура-Велико Търново обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, до довеждането му пред съда, от когото ще бъде поискано вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо него.
Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.
