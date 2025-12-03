Младежи ПП: Единственият протест организиран от нас утре ще бъде в Пазарджик
"Следващият протест ще бъде, когато се внесе вотът на недоверие", допълват те.
По-рано днес в социалните мрежи се появи информация, че утре се готви национален протест в 12 града у нас . Тя не е потвърдена от конкретни организатори на демонстрацията към момента.
