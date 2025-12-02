Видяхме едно политическо напрежение и разделение, ние като млади хора не сме съгласни - трябва да се обединим. Товя заяви на брифинг председателят на МГЕРБ- София Никола Скорчалиев пред журналисти, предаде репортер наПрипомняме, че вчера в късните часове на протеста - групи от маскирани с качулки хора разрушиха офиса на младежката организация на ГЕРБ в “Оборище". Според младежката организация полицията си е свършила работата много добре и не е отвърнала на агресията с агресия."Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери. Не искаме напрежение и агресия“, заявиха от МГЕРБ.Очаквайте подробности.