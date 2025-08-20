ЗАРЕЖДАНЕ...
Младежът, паднал от атракцион в Слънчев бряг, вече е изписан от болницата
16-годишният младеж вече пътува обратно към курорта.
"Фокус" припомня, че по-рано днес трима непълнолетни туристи решили да използват "плаващ дюшек" в Слънчев бряг. По време на движението обаче, един от младежите се изпуснал от дюшека и паднал в морето. Повикан е бил екип на "Спешна помощ", който транспортирал момчето до УМБАЛ - Бургас.
Актуални теми
zmiqqq
преди 46 мин.
Ей не се начекнаха по тва море,пада им се
