© Инстаграм 18-годишният Божидар, който буквално преди 2 дни смля "Мерцедес Брабус" за 400 бона по пътя между Слънчев бряг и Свети Влас, днес вече кара Lamborghini Urus. Самият той се изфука в Инстаграм, където е публикувал кратко видео, заснето зад волана на SUV-а, струващ не по-малко от 480 000 лв.



Младежът, който бе участник в зрелищната катастрофа на 4 август и бе определил себе си като The wolf of all streets – очевидна заигравка със заглавието на култовия филм за американския милионер Джордан Белфорт The wolf of Wall Street, е изтрил голяма част от снимките си в социалната мрежа след инцидента.



Подобно на Белфорт, Божидар също демонстрира лайфстала си, който е свързан със скъпи коли, марков алкохол и много купони, пише "Флагман". Брабусът, който той потроши, бе подарък за 18-ия му рожден ден.



Припомняме, че бащата и чичото на Божидар са съсобственици на една от най-големите борси за плодове и зеленчуци в Родопите, която зарежда всичко търговски вериги в страната.



