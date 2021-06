Млади хора ще се състезават в първия стартъп лагер в Североизточна България

© През август 20 младежи на възраст от 18 до 30 години ще прекарат една седмица сред природата, но не с цел почивка. С помощта на опитни предприемачи и стартъп лидери те ще се изправят пред предизвикателството да създадат устойчив, зелен, технологичен бизнес проект. Тези 20 човека ще са участниците в стартъп лагера GreenUP. Зад идеята стои 21-годишният Ивайло Цочев от Варна - основател на няколко проекта за екология и позитивна социална промяна, и студент в Холандия.



Първото издание на стартъп лагера е насочено към младежи от Североизточна България - областите Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Силистра и Добрич. Целта е да се насърчи и да се раздвижи предприемаческата култура в региона, като се даде предимство на младежите, избрали да останат и да градят бъдеще в България.



Предизвикателството ще се състои между 20 и 26 август 2021 г. в обучителната база на Фондация Ботаника Лайф, разположена в сърцето на българската природа в село Надарево, Търговище. Участниците ще преминат програма от два модула – Екология и Стартъп и Бизнес, а темите, които ще им помагат за структуриране на техните бизнес решения са: Кръгова икономика, Маркетинг, Анализ на пазара, Бизнес канава, Презентиране, Финанси и др. Ще работят и по метода Lean Startup. По всяка от темите ще се включват предприемачи и експерти, които ще помагат на младежите да търсят иновативни и устойчиви решения.



Сред менторите и партньорите на събитието са представители на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), MOVE.BG, Varna Business Agency, Beyond Accelerator, Институт Кръгова Икономика, Zero Waste / Нулев Отпадък, Novator, Botanica Life Foundation и др.



“GreenUP е вдъхновен от силата на новото поколение хора, което ще има задачата да разреши екологичните проблеми на планетата с иновативни решения. Няма време за чакане, а моментът винаги е сега", казва Ивайло Цочев. “Стартъп лагерът ще е място, което ще обедини бъдещото поколение предприемачи и отличителните имена в стартъп сектора." Участието в лагера е напълно безплатно, благодарение на основния партньор на инициативата - Фондация "Америка за България“.



Всички, които отговарят на условията за възраст и местоживеене, могат да кандидатстват за лагера до 15 юли на greenup.bgzerowaste.com. За наградния фонд на събитието ще се борят само участниците, кандидатствали до 1 юли. В последния ден на лагера участниците ще презентират идеите си, а тези, които бъдат одобрени от журито , ще получат между 500 и 5000 лв. начално финансиране за проектите си. Наградният фонд е осигурен от домакина – Фондация Ботаника Лайф.



За Ивайло Цочев:



Ивайло Цочев е млад предприемач от Варна, който цели чрез бизнеса си да прави позитивна социална промяна. Неговият проект "Нулев Отпадък“ предлага алтернативни решения за справянето на проблема със замърсяването. В основата на дейността му е мисията да запознава хората с последствията от прекалената консумация и да предлага не само качествени продукти, но и да допринася със стойност чрез поддържането на онлайн блог, информативни видеа, презентации и работилници за намаляване на личния отпадък.



Ивайло е завършил Американски Колеж в София и в момента изучава международна бизнес икономика в Erasmus University Rotterdam. Завършил е онлайн обучението за борба с глобалното затопляне и замърсяване - ClimALT (подкрепено от програмата Еразъм+ на ЕС).



В работата си той контактува с редица съмишленици и бизнесмени, които работят в областта на екологията и устойчивите практики. Изградил е стабилни връзки с бизнеси и организации, които подкрепят инициативите му, с цел развитие на младежкото предприемачество и екологията. Той е организатор и на конкурса Проект ЕКО, който дава шанс за реализация на идеите на млади хора с решения на текущи екологични проблеми.