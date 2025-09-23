На българския пазар на труда липсват над 300 хиляди души, показват данни на работодателските организации. Допълнително, близо 250 хиляди души в трудоспособна възраст не работят, а общият брой на неактивните достига 800 хиляди. Най-сериозни проблеми има в здравеопазването, строителството, туризма и селското стопанство.Михаела и Велислава от Силистра завършват кинезитерапия, но дълго време не намират работа по специалността си. Налага се да работят като сервитьорки, а след това – в държавна институция за деца с увреждания."Мъча се седем години на държавна работа, буквално мъка. Като сервитьорка взимах повече пари. Два месеца работих без заплата, защото в малкия град нямаше друга реализация“, споделя пред БНТ Михаела Стефанова."Въртиш се в една схема и осъзнаваш на 30 години, че не си постигнал нищо – важното вече не е колко пари ще вземеш, а какво време имаш за себе си и семейството си“, допълва нейната приятелка Велислава Стаматова.Подобна е ситуацията и при 34-годишния Николай Дяков от Горна Оряховица, завършил икономика. Вместо по специалността си, той се изкарва с улични изпълнения в Русе."Навсякъде искат трудов стаж. В бюрото по труда – пет години“, казва той."Около 70% от работодателите твърдят, че не могат да намерят подходящи специалисти, дори физическа работна ръка. Дефицитите са за около 300 хиляди души“, обяснява Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите към БСК.По данни на Агенцията по заетостта, най-търсената професия за 2025 г. е машинен оператор, следвана от строители, сервитьори и бармани, готвачи, шивачи и заварчици.Само от началото на годината до август над 46 800 души са били активирани на пазара на труда – с 10 хиляди повече спрямо 2024 г. Бюрата по труда предлагат обучения за автобиографии, подготовка за интервю и различни програми за заетост.В същото време се формират мобилни екипи, които да достигнат до хората извън системата."Случай по случай техните казуси ще бъдат разглеждани“, обяснява Йоана Терзиева, директор на Бюро по труда – Русе.Тази година България отчита рекорден брой разрешения за работа на чужденци – над 35 хиляди души от трети страни. Най-често това са работници от Узбекистан, Турция, Киргизстан, Непал, Индия и Индонезия.В същото време продължава тенденцията за завръщане на българи от чужбина – около 60 хиляди само за 2025 г. За последните три години в страната са се върнали около 400 хиляди души.По данни на неправителствени организации, безработицата сред ромите достига 80%. "Само около 3% от ромите в България имат висше образование, 6,5% са със средно, а останалите са неграмотни“, коментира Иван Калинов от Световната федерация на ромите.Според работодатели и експерти, недостигът на кадри ще се задълбочава. Прогнозите са до три години липсата на работна сила да достигне половин милион души.