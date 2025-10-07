Млади лекари от инициативата "Бъдеще в България“ излизат на нов протест днес.Протестът този път ще започне пред сградата на Министерството на здравеопазването с начален час 17:30 часа и ще продължи по бул. "Цар Освободител" до пл. "Орлов мост", където ще завърши."Проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа. Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага", казаха организаторите.