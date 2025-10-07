ЗАРЕЖДАНЕ...
Младите медици излизат на протест
© Булфото
Протестът този път ще започне пред сградата на Министерството на здравеопазването с начален час 17:30 часа и ще продължи по бул. "Цар Освободител" до пл. "Орлов мост", където ще завърши.
"Проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа. Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага", казаха организаторите.
Още по темата
/
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързани със средната работна заплата
03.10
Силви Кирилов: Увеличени са средствата за подпомагане на специализантите, ще дадем възможност на всички в списъка с чакащи
31.07
Здравната комисия прие промени в заплатите на лекарите, гласуват ги след ваканцията на парламента
30.07
Проф. Андрей Чобанов: Държавата не може да финансира специализантите без ангажименти от тяхна страна
25.07
Икономисти предупредиха: Ще ни вдигнат здравната вноска, ще вдигнат лекарските заплати, но не и тези на сестрите
25.07
Още от категорията
/
Синдикатите настояват увеличаване на осигуровките за пенсии с 2%, а таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв.
14:38
Вицепремиерът Томислав Дончев: Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби
14:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.