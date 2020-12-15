Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ìíåíèå: Êîãàòî Ìóòàô÷èéñêè ðúêîâîäåøå íåùàòà, âñè÷êî áåøå ïîä êîíòðîë
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 22:31 / 15.12.2020Êîìåíòàðè (4)163
©
"Êîãàòî ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ðúêîâîäåøå íåùàòà, êîíòðîëúò áåøå ìíîãî ñåðèîçåí è íîñåùèÿò êàïàöèòåò íà ïàíäåìèÿòà áåøå ìíîãî íèñúê. Ñåãà âèæäàòå êàê ñà íåùàòà. Ïîÿâè ñå âàêñèíàòà è âèðóñúò ùå çàïî÷íå äà ñå ïîòèñêà", òîâà çàÿâè ìàòåìàòèêúò íà ÍÎÙ ïðîô. Íèêîëàé Âèòàíîâ â ïðåäàâàíåòî "Ðåôåðåíäóì“ ïî ÁÍÒ.

"Ñëó÷àèòå ùå íàìàëÿâàò è ùå ñå ñòèãíå äî òàì, ÷å íÿìà äà ïðåäñòàâëÿâàò ïðîáëåì çà çäðàâíàòà ñèñòåìà", ïðîãíîçèðà òîé. Ïî äóìèòå ìó, àêî ñå âàêñèíèðàò 2 ìèëèîíà áðîÿò íà íîâèòå ñëó÷àè ðÿçêî ùå íàìàëåå.

"Àêî ñà 3,5 ìèëèîíà, ùå ðåøèì ïðîáëåìà ñè. Åäèí ìèëèîí ÷îâåêà íå ñïàçâàò ìåðêèòå è èìåííî òå òðÿáâà äà áúäàò óáåäåíè, ÷å âàêñèíèðàíåòî å â òÿõíà ïîëçà“, ïîä÷åðòà ïðîô. Âèòàíîâ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 7015
15.12.2020 »
15.12.2020 »
15.12.2020 »
15.12.2020 »
15.12.2020 »
15.12.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1170 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
,,Èìàõ åäèí ïðåïîäàâàòåë, êîéòî êàçà: "Êîëåãè, ùå âè êàæà êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñëåä êàòî çàâúðøèòå Âèñøåòî ! Åäíè îò âàñ ùå îñòàíàò äà ðàáîòÿò òóê. Äðóãè ùå ïîëóäåÿò. Òðåòè ùå óìðàò. À îñòàíàëèòå ùå ñòàíàò ïðîäàâà÷è èëè ìåòà÷è." Íå ãî öèòèðàì òî÷íî, çàùîòî ìèíà âðåìå, íî åòî. Ïðîïóñíàë å ìåí. Àç ïúê ñòàíàõ ãîðñêî çâåð÷å. È â òàçè íåñèãóðíîñò ñå êàíÿ äà ïðîÿì ìèøêè è áîãîìîëêè.ðŸ˜…ðŸ˜‚ðŸ˜‚ Çâó÷à êàòî ñúâñåì ëóä ÷îâåê êàòî ïèøà ñ áîåöà, íî ìàé è äðóãè ñà ðàçáðàëè, ÷å òîâà å íÿêàêâî íåñêîïîñàíî òâîð÷åñòâî ïîä ñòðåñ. Íÿêàêúâ àáñóðäåí ïèñúê â ìðàêà. È íå ìè èçëèçà îò ãëàâàòà, ÷å ñëåä èçâåñòíî âðåìå ùå æèâåÿ íà óëèöàòà äî êîôà çà áîêëóê, ñâåòúò ùå áúäå îçâåðÿë è áåçäóøåí îùå ïîâå÷å è íÿêîÿ íîù ùå ìå óáèÿò òèéíåéäæúðè. È ÷å íèùî íå ìè ïðåäñòîè, ñàìî óæàñèè. È êàòî ñå çàñèëè òîâà èçïàäàì â ïàíèêà, ìíîãî òåæêà, è îò ñòàðè ðàíè îò æèâîòà, âñè÷êî ìå ôðàñâà è çàìèòà è òîãàâà èñêàì íÿêîãî è íåùî, ïðîìÿíà, êîìïàíèÿ, ñïàñåíèå, óòåõà, è ñè íàìèðàì áîåöà. Èñêàì êàôå-áàð â áàðàòà. Ùå ïðîäàâàì êîêàëè, êàôå, áèðà, êåáàï÷åòà, øîêîëàä. Ùå èäâàò êó÷åòà, êîòêè, õîðà, åæåíöà, áåëêè. Ñàìî äîáðè õîðà. Ùå èìà ñåíçîð çà äîáðîòà. Áàðúò ùå ãè äîïóñêà ñàìî, àêî ñà ìèëè. Ïèñàõ êàê ÷îâåê ñòàâà íåãîäåí îò îòðîâèòå ïîä åäíàòà è ïîä äðóãàòà çà ìîé êîëåãà, êîéòî ïîëóäÿ è ñè íàïèñà ñàì îöåíêèòå â êíèãàòà íà óíèâåðñèòåòà, èçïðàòèõà ãî â ëóäíèöà è îò òàçè ñïåöèàëíîñò èìàøå äîñòà ñëó÷àé.,,
0
 
 
Ãëóïîñòè, òîãàâà áåøå íà÷àëîòî ñ ìàëêî çàðàçåíè.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Äåêåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Âúë÷åâ: Äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå ùå ïðîäúëæè äî ïðîëåòòà
17:25 / 13.12.2020
Áàøàð Ðàõàë è Ðàéíà ñà çàåäíî
21:44 / 14.12.2020
Îãíåíà ñòèõèÿ èçïåïåëè ïîðåäíîòî ïëàæíî çàâåäåíèå âúâ Âàðíà
18:21 / 14.12.2020
Êîíñóëòàíò íà "Ïôàéçåð“: Íåðàçóìíî å ìåðêèòå â Áúëãàðèÿ äà ñå ðàçõëàáâàò ïðåäè ïðàçíèöèòå
15:45 / 13.12.2020
Äåñè Ñëàâà ðîäè îò âðúñòíèê íà ñèíà ñè, Ñàìóåë Ôèíöè ïúê ïî-ãîëÿì îò ñåñòðà ñè ñ 50 ãîäèíè…
13:21 / 13.12.2020
Ó÷åíè óñòàíîâèõà êàê COVID-19 ìîæå äà áúäå óíèùîæåí çà äâå ìèíóòè
15:45 / 13.12.2020
Ìîðÿê çàãèíà âúâ Âàðíåíñêîòî åçåðî
13:32 / 15.12.2020
Àêòóàëíè òåìè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ñêàíäàëíî îò Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ: Áúëãàðñêèÿò åçèê íå ñúùåñòâóâà, íèå ãè
Óáèéñòâî â Ñòàðà Çàãîðà
Çâåðñêî óáèéñòâî íà ìëàä àâñòðèåö âúâ Âàðíà!
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: