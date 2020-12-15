ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ìíåíèå: Êîãàòî Ìóòàô÷èéñêè ðúêîâîäåøå íåùàòà, âñè÷êî áåøå ïîä êîíòðîë
"Ñëó÷àèòå ùå íàìàëÿâàò è ùå ñå ñòèãíå äî òàì, ÷å íÿìà äà ïðåäñòàâëÿâàò ïðîáëåì çà çäðàâíàòà ñèñòåìà", ïðîãíîçèðà òîé. Ïî äóìèòå ìó, àêî ñå âàêñèíèðàò 2 ìèëèîíà áðîÿò íà íîâèòå ñëó÷àè ðÿçêî ùå íàìàëåå.
"Àêî ñà 3,5 ìèëèîíà, ùå ðåøèì ïðîáëåìà ñè. Åäèí ìèëèîí ÷îâåêà íå ñïàçâàò ìåðêèòå è èìåííî òå òðÿáâà äà áúäàò óáåäåíè, ÷å âàêñèíèðàíåòî å â òÿõíà ïîëçà“, ïîä÷åðòà ïðîô. Âèòàíîâ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 7015
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1170 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 39 ìèí.
0
ïðåäè 44 ìèí.
0
ïðåäè 53 ìèí.
0
ïðåäè 57 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Âúë÷åâ: Äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå ùå ïðîäúëæè äî ïðîëåòòà
17:25 / 13.12.2020
Áàøàð Ðàõàë è Ðàéíà ñà çàåäíî
21:44 / 14.12.2020
Îãíåíà ñòèõèÿ èçïåïåëè ïîðåäíîòî ïëàæíî çàâåäåíèå âúâ Âàðíà
18:21 / 14.12.2020
Ó÷åíè óñòàíîâèõà êàê COVID-19 ìîæå äà áúäå óíèùîæåí çà äâå ìèíóòè
15:45 / 13.12.2020
Ìîðÿê çàãèíà âúâ Âàðíåíñêîòî åçåðî
13:32 / 15.12.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS