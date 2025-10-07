Сподели close
Това е фалшиво, невярно и противно! AI генериран образ и глас прави реклама на лекарство с моето име и лице. Моля Ви, не се връзвайте…

Това написа Мира Добрева, с което предупреди последователите си е социалните мрежи.

Видеото показва изкуствено създадено нейно копие, което разказва сърцераздирателна история за здравословни проблеми и "чудодейното" хапче, което уж ги решава.  Гласът доста наподовява нейният, а лицето определено е тя.