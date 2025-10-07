ЗАРЕЖДАНЕ...
Много грозно: Мира Добрева стана жертва на AI фалшива реклама
Това написа Мира Добрева, с което предупреди последователите си е социалните мрежи.
Видеото показва изкуствено създадено нейно копие, което разказва сърцераздирателна история за здравословни проблеми и "чудодейното" хапче, което уж ги решава. Гласът доста наподовява нейният, а лицето определено е тя.
