Това е фалшиво, невярно и противно! AI генериран образ и глас прави реклама на лекарство с моето име и лице. Моля Ви, не се връзвайте…Това написа Мира Добрева, с което предупреди последователите си е социалните мрежи.Видеото показва изкуствено създадено нейно копие, което разказва сърцераздирателна история за здравословни проблеми и "чудодейното" хапче, което уж ги решава. Гласът доста наподовява нейният, а лицето определено е тя.