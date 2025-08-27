ЗАРЕЖДАНЕ...
Много полиция на АМ "Тракия", спират наред
Мястото е избрано съобразно натовареността на движението и възможността за осъществяване на контрол на пътя от компетентните органи. Основен акцент на проверките е установяване на нарушения.
Служителите на полицията проверяват водачите за управление след употребата на алкохол и наркотични вещества, както и за правоспособност, за наличието на необходимите документи и техническа изправност на автомобилите.
