Множество евакуирани заради пожар в блок в София
По информация на полицията причината е пожар в асансьор в столичния квартал "Сухата река“.
Няма пострадали при инцидента. По неофициална информация на място са били изпратени 2 противопожарни автомобила и 8 огнеборци.
