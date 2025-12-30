Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Евакуираха жители заради пожар в блок в София. Това съобщиха за ФОКУС от МВР.

По информация на полицията причината е пожар в асансьор в столичния квартал "Сухата река“.

Няма пострадали при инцидента. По неофициална информация на място са били изпратени 2 противопожарни автомобила и 8 огнеборци.