Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.
Към момента ситуацията на протеста е нормална.
Организаторите споделят, че Сарафов няма право да заема поста на и.ф. главен прокурор. Въпреки това той остава, нарушава закона и "узурпира" съдебната власт, обслужвайки задкулисието. Те настояват за незабвна оставка на Сарафов и възстановяването на правовия ред.
Протести трябва да има още в Пловдив и Варна. В Бургас протестните действия бяха отменени.
Припомняме, че вчера Конституционният съд образува дело относно статута на Борислав Сарафов.
Множество се събраха пред Съдебната палата в София, искат смяната на Сарафов
