Стотици граждани се събраха пред Съдебната палата в София, предаде ФОКУС. Причината е искане за незабавната смяна на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.

Към момента ситуацията на протеста е нормална.

Организаторите споделят, че Сарафов няма право да заема поста на и.ф. главен прокурор. Въпреки това той остава, нарушава закона и "узурпира" съдебната власт, обслужвайки задкулисието. Те настояват за незабвна оставка на Сарафов и възстановяването на правовия ред. 

Протести трябва да има още в Пловдив и Варна. В Бургас протестните действия бяха отменени.

Припомняме, че вчера Конституционният съд образува дело относно статута на Борислав Сарафов.