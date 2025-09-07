През следващата седмица освен във всички големи областни градове на страната, мобилните екипи на РЗИ ще гостуват и в редица по-малки населени места: Рила, Бяла черква, Белоградец, Бяла Слатина, Вълчедръм, Батак, Тръстеник, Самоков, Лисец, Радомир, Тополовград, Каолиново, Стралджа и Борино. Това съобщиха от Министерство на здравеопзването.Там, в центъра на общността – пред кметства, читалища, площади и паркове, всеки желаещ може да получи помощ, за да достъпи до своето електронно здравно досие през мобилния си телефон.В рамките на кампанията на Министерството от тази възможност са се възползвали над 30 000 български граждани, а припомняме, чеМобилното приложение еЗдраве дава достъп на всички граждани до личното им пациентско досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система.еЗдраве е част от усилията на Министерството на здравеопазването за по-достъпно, модерно и персонализирано здравеопазване. Приложението дава възможност:- да виждате прегледи, направления, рецепти, ваксини, изследвания, болничен престой- да следите данни за кръводаряване и медицинска експертиза- да достъпвате здравната информация и на вашите непълнолетни деца- да получавате информация за Протоколи, издадени за скъпоструващи лекарства- да получавате съобщения/нотификации в реално време за всяка добавена медицинска дейност в електронния ви здравен запис, както и нотификации за събития, които са част от модул "Дългосрочна грижа“Модул "Дългосрочна грижа“ предоставя информация за профилактични прегледи и изследвания на които имате право според пола и възрастта ви.