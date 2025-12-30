Мобилни приложения ще помагат на хората в едномесечния период през януари, когато в магазините ще може да се плаща в брой както с левове, така и с евро, предаде БНТ.Най-голямото притеснение сред клиентите е какво ресто ще получат в единната европейска валута, когато плащат с левове.В същото време търговците са обезпокоени дали ще имат достатъчно налични евробанкноти и дали самите те няма да допускат грешки при превалутирането на рестото.Притесненията около сметките карат Красимир Киряков от Бургас да създаде онлайн калкулатор в помощ на гражданите, след като самият той се притеснява дали няма да бъде подведен при връщане на ресто в евро, когато плаща с левове.Сайтът "" е напълно безплатен и можете да влезете бързо и лесно от телефона, без излишни реклами“.