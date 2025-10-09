ЗАРЕЖДАНЕ...
Мохамед Халаф: Нетаняху не е в състояние да се противопостави на исканията на Тръмп
И "Хамас“, и Израел в момента са под голям натиск за спиране на военните действия в Газа. По думите му Нетаняху не е в състояние да се противопостави на исканията на Тръмп. Натискът срещу Нетаняху е много силен, не само от страна на САЩ, но и от неговите партньори от религиозната десница, които не искат споразумение с "Хамас“.
"Те искат само освобождаване на заложниците. "Хамас“ обаче иска гаранции от САЩ, че когато пусне заложниците, Нетаняху ще спази обещанията си за прекратяване на военните действия. Преди два дни беше съобщено, че президентът Тръмп е разговарял с турския президент Ердоган да окаже натиск срещу "Хамас“ да приеме плана. В момента шефът на турското разузнаване заедно с премиера на Катар, външния министър и шефа на разузнаването на Катар и Египет оказват голям натиск. Самият Тръмп също изпрати сериозна делегация, която да вземе участие в тези преговори. Там е пратеникът на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф и неговият зет Джаред Кушнер“, обясни Халаф.
