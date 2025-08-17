ЗАРЕЖДАНЕ...
Момче, пътувало в колата на Виктор: Аз не го познавам
© bTV
С белезници и болнично облекло Виктор Илиев пристигна в съдебната зала. За да поиска да бъдат пуснат на свобода, пише bTV.
В инцидента загива на място лекарят Иса Али. Ранени са кондуктор, шофьорът на автобуса и четирима пътници от автомобила.
На видеокадри един от пътниците в колата разказва как се е озовал в нея.
Притеснена жена пита какво е станало.
"Нищо, ударихме се. Бях с приятелката ми. Дойде – "айде да ви возим“. Аз не го и познавам, приятелката ми го познава. И се качихме в колата“, разказва пътникът в автомобила на Виктор. В клипа той коментира, че нищо не го боли.
В автомобила са били и две момичета, родителите им днес не пожелаха да застанат пред камера.
Виктор Илиев остава в ареста. Предстои по делото да се направят експертизи, които да докажат с каква скорост се е движила колата, за да се вреже в автобуса.
Още от категорията
/
Виновникът за тежкия инцидент в "Слънчев бряг": Подадох леко газ, а колата започна сама да ускорява
16.08
Роднина на Виктор: Аз му дадох колата. Обеща ми да кара бавно, но беше под въздействието на райски газ
16.08
Д-р Неделя Щонова: Стоиш си в автобус, говориш с приятел, държиш чантата си и в следващия миг си труп
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 3 мин.
Мангалчето няма родители от МВР няма баща прокурор и ще лежи много.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.