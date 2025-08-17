Сподели close
Два дни след като предизвика една от най-шокиращите катастрофи шофьорът Виктор Илиев се яви в съда. Той поиска да бъде "помилван“ за този тежък инцидент.

С белезници и болнично облекло Виктор Илиев пристигна в съдебната зала. За да поиска да бъдат пуснат на свобода, пише bTV.

В инцидента загива на място лекарят Иса Али. Ранени са кондуктор, шофьорът на автобуса и четирима пътници от автомобила.

На видеокадри един от пътниците в колата разказва как се е озовал в нея.

Притеснена жена пита какво е станало.

"Нищо, ударихме се. Бях с приятелката ми. Дойде – "айде да ви возим“. Аз не го и познавам, приятелката ми го познава. И се качихме в колата“, разказва пътникът в автомобила на Виктор. В клипа той коментира, че нищо не го боли.

В автомобила са били и две момичета, родителите им днес не пожелаха да застанат пред камера.  

Виктор Илиев остава в ареста.  Предстои по делото да се направят експертизи, които да докажат с каква скорост се е движила колата, за да се вреже в автобуса.