51-годишен мъж простреля непълнолетно момиче в областта на кръста в Попово, съобщиха от ОДМВР-Търговище.Случаят се разиграва вечерта на 3-ти октомври 2025 г., когато мъж почиствал законно притежавана от него гладкоцевна ловна пушка – 12-ти калибър.Пострадалото момиче е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказаната му медицинска помощ е транспортирано с линейка в болница във Варна, където да му бъде извършена хирургичека операция.Оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Попово на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 134, ал. 1 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Попово (за причинена телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност).