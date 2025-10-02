Издирва се момиче на 20 години от Стара Загора! Висока е 156 см, с дълга черна коса по-често, вързана на опашка, слаба и видимо изглеждаща на по-малка възраст. Казва се Янка(Яни).Живее в Стара Загора, но издирването е за цялата страна! Ако я забележите, видите или имате някаква информация за нея, свържете се незабавно с най-близкото управление на МВР или на телефон 0886 702 317.Последният контакт с нея е от събота вечерта (27.09) в 20:00 ч. Оттогава е в неизвестност,информират от БГНЕС.