Момиче от Стара Загора е в неизвестност
Живее в Стара Загора, но издирването е за цялата страна! Ако я забележите, видите или имате някаква информация за нея, свържете се незабавно с най-близкото управление на МВР или на телефон 0886 702 317.
Последният контакт с нея е от събота вечерта (27.09) в 20:00 ч. Оттогава е в неизвестност,информират от БГНЕС.
