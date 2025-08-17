ЗАРЕЖДАНЕ...
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
© Фейсбук
"Толкова много пясък липсва, че са се оголили навсякъде скали... От 7 години всяко лято идваме в Бяла, но тези скали не съм подозирала дори, че ги има под плажа... Не е било такова нещо.
Дори платената зона пред и вдясно от барчето я няма... Водата стига чак до скалите отзад. Единият спасителен пост всеки момент може да падне, защото няма нищо под него.
Все пак в момента лявата част след барчетата е подходяща за плаж... Не знам колко време е нужно, за да се възстанови плажът и да се натрупа толкова много липсващ пясък...
Иначе морето е много красиво, когато е бурно и Бяла си има своя чар!"
Още по темата
/
Проучване: Градските почивки се превръщат в предпочитано лятно място за приключения – коя е държавата фаворит
16.08
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват около 100 лв., а пържолите се таксуват на грамаж!
16.08
Още от категорията
/
Проф. Вюрмелинг съветва за еврото: Поддържайте висока ценова чувствителност след смяната на валутата, за да се избегне излишна инфлация
10:18
Съдът решава дали да остави в ареста Виктор, който заби автомобил в автобус на столично кръстовище
09:12
В чат приложения и затворени групи - така обикновено се запознават продавачите и купувачите на дрога
13.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.