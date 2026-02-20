Ден на отворените врати ще се състои днес (20 февруари) във Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров“ във Варна.Бъдещите курсанти и студенти ще имат възможността да се запознаят отблизо с условията за обучение и живот в Морско училище.Поради големия интерес, събитията ще започнат в два начални часа:10:00 ч. – Първа сесия14:00 ч. – Втора сесияПосетителите ще могат да видят високотехнологични тренажори и симулатори от последно поколение.Ще получат подробна информация за приема на курсанти и студенти.ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е световен лидер в морското образование и предлага престижни възможности за реализация както във военния, така и в гражданския сектор.