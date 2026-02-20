Морско училище отваря врати днес за бъдещи курсанти и студенти
©
Бъдещите курсанти и студенти ще имат възможността да се запознаят отблизо с условията за обучение и живот в Морско училище.
Поради големия интерес, събитията ще започнат в два начални часа:
10:00 ч. – Първа сесия
14:00 ч. – Втора сесия
Посетителите ще могат да видят високотехнологични тренажори и симулатори от последно поколение.
Ще получат подробна информация за приема на курсанти и студенти.
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е световен лидер в морското образование и предлага престижни възможности за реализация както във военния, така и в гражданския сектор.
Още от категорията
/
Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабинет, влиза с чиста съвест. Поемам отговорност за този избор
11:47
Костадинов: Това правителство определено няма доверие от обществото. Дори Радев се отрече от него
09:16
Васил Велев: Работещите в реалния сектор, които пълнят бюджета - плащат 22,4% за осигуровки за своя сметка
08:55
Екатерина Асенова: Призовавам работниците да сигнализират, когато не се осигуряват достойни условия на труд и когато работят без трудов договор
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.