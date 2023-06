Морско училище получи специална награда за проект по космическа медицина

© Възпитаници на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ взеха специалната награда за най-добро представяне на проекта си в The Suborbital Day – заключителна конференция на европейския космически конкурс Student Aerospace Challenge. Финалният етап се проведе в Аерокосмическия център в Париж, научи Varna24.bg.



Тази година в конкурса участваха 27 екипа от европейски университети, в които се изучават космически науки. От тях 14 екипа са поканени да участват в заключителната конференция и пет са отличени като най-добри. Българският екип получава специалната награда за най-добро представяне и постер на проекта, заради отлично презентираната идея, с атрактивни и насочващи графики, които провокират интерес и спомагат за разбирането ѝ.



Екипът, разработил проекта Health care beyond the atmosphere в направление "Космическа медицина“, е в състав: Мелани Пиргова – мичман, V курс, "Военна медицина“, ВВМУ "Н. Вапцаров“; Антон Атанасов – студент, II курс, спец. "Киберсигурност“, ВВМУ "Н. Вапцаров“; Бора Доган – студент, II курс, спец. "Медицина“, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“; Габриел Дичев – студент, VI курс, спец. "Медицина“, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“.