Силен пороен дъжд се изля над град Китен днес вечерта, предизвиквайки сериозни наводнения по улиците. Това съобщиха от Meteo Bulgaria на официалната си Facebook страница."Ура имаме язовирчеРека Китен...А дъжд! Нали бетон и хотел", са само част от коментарите под публикацията.