Мощна буря удари Бургас
©
Валежите се очаква да продължат няколко часа, като с тях ще настъпи и осезаемо захлаждане.
Бурята засегна и ежедневието на бургазлии. Препълненият център в неделния ден се изпразни буквално за минути, а много търговски обекти намалиха активността си заради слабата посещаемост.
Метеоролозите съветват гражданите да избягват излизане при първите признаци на силни гръмотевични бури и да се въздържат от пребиваване във високи открити пространства. Според тях подобни краткотрайни, но интензивни явления са типични за този период от годината и могат да настъпват внезапно.
Внезапна буря се разрази и във Варна. Небето притъмня и над града се изсипа проливен дъжд.
Заради очакваните значителни валежи, за днес е издадено ниво 1 в района на Бургас, съобщава Метео Балканс.
Над Югоизточна България ще има условия и за проливни валежи, като на места количествата могат да достигнат до 20 л/кв.м.
Още от категорията
/
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
13:51
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
13:01
Диян Стаматов: Децата, които прекарват дълго време на телефона често забравят домашните си, трудно спазват указания и се представят по-слабо на изпити
08:39
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра, реалността обаче е друга
22.11
Експерти: Търговският подход "купи сега, плати по-късно" е нова форма на невидимо задлъжняване
22.11
Лекар: Имаме пациенти, които злоупотребяват с алкохол, а черният им дроб изглежда почти нормален – но страда панкреасът
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.