Може да има затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, ето кога
Възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти. Заради това Национално тол управление препоръчва да бъдат купени предварително необходимата винетка или маршрутна карта.
"Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона", казват още от АПИ.
