Можете да проверите дали сте в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите
Това може да се случи лесно на интернет страницата на ЦИК на този линк: https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/voters/podpiski
Мултифондовете: От 1 септември до 30 ноември трябва да решим как да бъдат управлявани парите ни
06.03
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева - това е активно мероприятие на ПП-ДБ
06.03
Румен Петков за назначаването на охрана на Теодора Георгиева: Нечувана подигравка! Това е грозна злоупотреба с власт
06.03
Безлов: България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа
06.03
Министърът на образованието за случая "Билгин": МОН чака резултати от прокуратурата, за да се намеси
06.03
Тошко Йорданов: Назначава се човек за PR на министерство, срещу когото има бързо производство за наркотици
06.03
НСИ: За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от над 116 млрд. евро. На човек от населението се падат по 18 060 евро
06.03
Европейска държава ще реши дали да възобнови преговорите за членс...
22:08 / 06.03.2026
Доц. Чолаков за сериозните кадрови промени: Много се увличат
22:08 / 06.03.2026
Почти две години Александър Макулев, открит мъртъв на Околчица, н...
21:00 / 06.03.2026
Военният конфликт в Близкия изток удари сериозно туристическия бр...
21:00 / 06.03.2026
Земетресение в Южна България
20:58 / 06.03.2026
Румен Петков за назначаването на охрана на Теодора Георгиева: Неч...
20:03 / 06.03.2026
