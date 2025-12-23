МКД.
"Изискваме от Брюксел промяна на заключенията от преговорната рамка за интеграцията на Македония в ЕС", каза той.
Муцунски не каза как Брюксел е отговорил на това искане, но добави, че страната няма зона на комфорт да търгува по въпроси относно идентичността. Такова мнение беше изразено наскоро и от премиера Християн Мицкоски.
"Правителството не е готово да приеме конституционни поправки без да получи рамка за предсказуемост от Европейския съюз за двустранни спорове. Тази позиция е ясно изразена в Брюксел и в някои държави членки се засилва разбирането за нашата позиция. Конституционните поправки без сигурност и предвидимост ще ни доведат до нов задънена улица", добави Муцунски.
Муцунски: Македония остава ангажирана с намирането на взаимно приемливо решение с България
©
Още по темата
/
Мицкоски за промените в Конституцията: Винаги когато е изпълнено условие, идва ново. Не мога повече да се излагам на нещо такова
16.12
Министерски съвет задвижи процедурата по изграждане на жп връзка между България и Република Северна Македония
10.12
Журналист за РСМ: Тонът за негативно отношение към българите се задава от премиера Християн Мицкоски
26.11
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
25.11
Шкварек за скандала във Велес: Демонстрацията на македонската публика е злоба и жлъч, породени от страх и комплекси, а не патриотизъм
02.11
Журналистът Деница Китанова: Белград няма интерес да има сближаване на отношенията между България и Северна Македония
30.10
Проф. Павлов: Този фалшив ентусиазъм и лицемерие на РСМ, че искат да бъдат европейска земя, не отговаря на действията им
27.10
Още от категорията
/
Д-р Бисер Митев: Системата с договори с НЗОК по определени пътеки направи невъзможно онкологичните центрове да се самоиздържат
11:41
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
10:31
Даниел Митов остро: Колко административно неграмотен трябва да си? На Божанов му се натрупаха доста компоти във Фейсбук
22.12
"Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен": Чорбанов с първи думи след напускането на партията
22.12
"ДПС - Ново начало" със законопроект за увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
22.12
Меглена Плугчиева: Протестите не бяха изненада, но реакцията на управляващите показа политическа незрялост
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.