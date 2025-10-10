ЗАРЕЖДАНЕ...
Мундров: Проверка на възрастта чрез цифровия портфейл може да осигури защита, без да създава пречки
© БНТ
“Идеята е чрез цифровия портфейл да се осигури сигурна и защитена идентификация на възрастта при използване на онлайн услуги – особено от деца и младежи. По този начин ще се създаде допълнителна защита срещу достъп до неподходящо съдържание и рискови онлайн платформи, като същевременно ще се гарантира поверителността на личните данни", обясни министър Валентин Мундров.
Основна тема на форума беше Декларацията от Ютланд за изграждане на безопасен онлайн свят за непълнолетните, инициирана от Датското председателство на Съвета на ЕС. Документът поставя фокус върху рискове като вредно съдържание, пристрастяващи алгоритми и прекомерно събиране на лична информация от непълнолетни потребители.
“Децата и младите хора са най-активните потребители на дигитални услуги, но и най-уязвимите. Проверка на възрастта чрез цифровия портфейл може да бъде част от едно балансирано решение – такова, което осигурява защита, но не създава пречки. Подкрепяме усилията на Европейската комисия за общ подход по тази тема на ниво ЕС", заяви минстър Мундров.
Повод за обсъждането стана Декларацията от Ютланд – инициатива на Датското председателство на Съвета на ЕС, която цели създаване на по-безопасна онлайн среда за деца и младежи в целия съюз. Документът поставя фокус върху рискове като вредно съдържание, пристрастяващи алгоритми и прекомерно събиране на лична информация от непълнолетни потребители.
България подкрепя инициативата и изрази готовност да участва активно в изработването на общоевропейски решения, включително технологични инструменти за проверка на възрастта. Страната призова за провеждането на открит обществен дебат с участието на родители, учители, здравни специалисти, регулатори, ИТ сектора и младите хора. Това съобщиха от Министерството на електронното управление.
Още от категорията
/
Над 40 сгради в България ще светят в зелено по повод Деня на донорството и трансплантацията утре
16:17
Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от нови локомотиви Siemens Smartron
15:59
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
14:54
Зафиров: На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал
14:46
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор
14:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.