Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Стотици мъртви птици от защитения вид средиземноморски буревестник изхвърли морето между Шабла и Дуранкулак. Птиците са открити от Павел Симеонов от Фондация "Льо Балкан“. Около 40 екземпляра са били до къмпинг "Космос“. Още 150 са изброени по протежението на плажната ивица между Шабла и Крапец. Подобна масова гибел на световно застрашен вид не е имало от поне 15-20 години, заяви Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците, който подава сигнал към Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна.

Взети са проби за установяване на причината за смъртността. Една от версиите, които се изследват, е птичи грип. Втората е за заплитане в рибарски мрежи в морето и удавяне. Това пишат от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие.

Средиземноморският буревестник е световно застрашен вид, със статут "Уязвим“.  Гнезди колониално в скални цепнатини и дупки. Снася едно яйце и има едно поколение годишно през април-септември.

У нас няма доказани гнездови находища, но се среща по цялото Черноморско крайбрежие. В Средиземно море и прилежащите морета е постоянен и скитащ. В Черно море навлизат птици през Босфора от средиземноморската популация, основно през пролетта и лятото. Видът се храни с риба, ракообразни и мекотели.

Основните заплахи пред съществуването на средиземноморския буревестник са прекомерния промишлен риболов, оплитането в рибарски мрежи, закачането на рибарски куки със стръв, както и разливи на нефтопродукти. Преди месец беше установено замърсяване с нефтопродукти по Северното Черноморие, за което Елен Сабатини от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие сигнализира в РИОСВ – Варна.

Със масовия мор на птиците са запознати Областна администрация – Добрич, и Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич. Предприети са действия за премахване на мъртвите пернати от брега, съобщават от РИОСВ. Резултатите от лабораторните изследвания за причината за загиването на птиците ще станат ясни най-рано в началото на следващата седмица.