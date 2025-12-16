Мъртвопиян поляк нападна българска жрица на любовта
Около 18:15 ч. в понеделник вечерта спорът между 34-годишния мъж и 30-годишната жена ескалирал. Полякът ударил българката, след което извадил нож и порязал дълбоко ръката ѝ.
След нападението извършителят избягал от апартамента. Пострадалата жена се обадила на полицията и спешните служби.
Няколко полицейски коли пристигнали на мястото на инцидента, а 34-годишният мъж бил задържан наблизо малко по-късно. Тестът за алкохол в кръвта му показал ниво от 2,09 промила. Оръжието на престъплението е открито с металотърсач.
БГ проститутката е с тежки разкъсвания в болница. Според полицията 30-годишната жена е получила сериозни наранявания на ръката – очевидно, докато се е опитвала да отблъсне нападението, съобщава "Телеграф".
Заподозреният нападател е разследван за утежнено нападение. Той трябва да се яви пред съдия в Окръжния съд на Рощок.
