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Ìóòàô÷èéñêè: Îùå äâà íîâè ñëó÷àÿ, åäèíèÿò å â òåæêî ñúñòîÿíèå
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 21:11 / 22.03.2020Êîìåíòàðè (2)763
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Èìà îùå äâà íîâè ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ çà äåíÿ. Òîâà êàçà â åôèðà íà NOVA ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè.

Åäèíèÿò å â Ïëåâåí, à äðóãèÿò å â "Ïèðîãîâ" è òî â òåæêî ñúñòîÿíèå, óòî÷íè òîé. Òàêà îáùèÿò áðîé êîíñòàòèðàíè çà äåíÿ ñòàâà 17.

"Ñòàâà äóìà çà 67-ãîäèøåí, êîéòî å èíòóáèðàí îùå ïðè ïðèñòèãàíåòî ñè â "Ïèðîãîâ". Îò Ñîôèÿ å è ñå íàìèðà â ðåàíèìàöèÿ, òîé å â òåæêî ñúñòîÿíèå", êàçà ïðåäñåäàòåëÿò íà íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá è íàïðàâè ïàðàëåë ñ ïúðâàòà ïàöèåíòêà, êîÿòî ïî÷èíà ó íàñ çàðàäè êîðîíàâèðóñà.

Ñïîðåä ìàòåìàòè÷åñêèÿ ìîäåë, êîéòî ðàçðàáîòâàò îò Îïåðàòèâíèÿ ùàá è ÁÀÍ, ïðîãíîçàòà å çà ïîêà÷âàíå íà ñëó÷àèòå íà çàðàçåíè ñ COVID-19, êàçà îùå Ìóòàô÷èéñêè.

"Â áúäåùèòå äíè áðîéêàòà íàé-âåðîÿòíî ùå ñå óäâîè. Íàäÿâàìå ñå ñ ìåðêèòå äà ñìàëèì òàçè ÿðîñòíà åïèäåìèÿ", ïîñî÷è ðúêîâîäèòåëÿò íà Îïåðàòèâíèÿ ùàá.

Ïî äóìèòå ìó â íàñòîÿùàòà ñèòóàöèÿ íå áèâà äà ñå ïðåêàëÿâà ñ õîñïèòàëèçèðàíåòî íà áîëíèòå, çàùîòî òîâà ùå èçòîùè ñèñòåìàòà è íÿìà äà ìîæå äà ñå ïîìîãíå íà òåçè, êîèòî íàèñòèíà ñà çàñòðàøåíè îò ôàòàëåí êðàé.

Ïî-ëåêèòå ñëó÷àè ñå ëåêóâàò ñèìïòîìàòè÷íî è ïîä êàðàíòèíà.



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