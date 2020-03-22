ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ìóòàô÷èéñêè: Îùå äâà íîâè ñëó÷àÿ, åäèíèÿò å â òåæêî ñúñòîÿíèå
Åäèíèÿò å â Ïëåâåí, à äðóãèÿò å â "Ïèðîãîâ" è òî â òåæêî ñúñòîÿíèå, óòî÷íè òîé. Òàêà îáùèÿò áðîé êîíñòàòèðàíè çà äåíÿ ñòàâà 17.
"Ñòàâà äóìà çà 67-ãîäèøåí, êîéòî å èíòóáèðàí îùå ïðè ïðèñòèãàíåòî ñè â "Ïèðîãîâ". Îò Ñîôèÿ å è ñå íàìèðà â ðåàíèìàöèÿ, òîé å â òåæêî ñúñòîÿíèå", êàçà ïðåäñåäàòåëÿò íà íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá è íàïðàâè ïàðàëåë ñ ïúðâàòà ïàöèåíòêà, êîÿòî ïî÷èíà ó íàñ çàðàäè êîðîíàâèðóñà.
Ñïîðåä ìàòåìàòè÷åñêèÿ ìîäåë, êîéòî ðàçðàáîòâàò îò Îïåðàòèâíèÿ ùàá è ÁÀÍ, ïðîãíîçàòà å çà ïîêà÷âàíå íà ñëó÷àèòå íà çàðàçåíè ñ COVID-19, êàçà îùå Ìóòàô÷èéñêè.
"Â áúäåùèòå äíè áðîéêàòà íàé-âåðîÿòíî ùå ñå óäâîè. Íàäÿâàìå ñå ñ ìåðêèòå äà ñìàëèì òàçè ÿðîñòíà åïèäåìèÿ", ïîñî÷è ðúêîâîäèòåëÿò íà Îïåðàòèâíèÿ ùàá.
Ïî äóìèòå ìó â íàñòîÿùàòà ñèòóàöèÿ íå áèâà äà ñå ïðåêàëÿâà ñ õîñïèòàëèçèðàíåòî íà áîëíèòå, çàùîòî òîâà ùå èçòîùè ñèñòåìàòà è íÿìà äà ìîæå äà ñå ïîìîãíå íà òåçè, êîèòî íàèñòèíà ñà çàñòðàøåíè îò ôàòàëåí êðàé.
Ïî-ëåêèòå ñëó÷àè ñå ëåêóâàò ñèìïòîìàòè÷íî è ïîä êàðàíòèíà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1051
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/176 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 13 ìèí.
0
ïðåäè 21 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñóïåðâàæíî ñúîáùåíèå îò "Êàóôëàíä", çà äà ñå èçáåãíå çàðàçàòà!
15:04 / 20.03.2020
Êìåòúò íà Âàðíà ïðèçîâà: Ðîäèòåëè, ïðèáåðåòå äåöàòà è ìëàäåæèòå ó äîìà!
22:31 / 21.03.2020
3 íîâè ñëó÷àÿ íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ
10:53 / 22.03.2020
Âàðíåíñêà îáùèíà âúâåäå âå÷åðåí ÷àñ
11:38 / 22.03.2020
Íàä 290 ïîëèöåéñêè ïðîâåðêè âúâ Âàðíà äíåñ
17:50 / 20.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS