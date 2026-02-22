Мъж е открит прострелян в дома си в Сливен
ОТ ОДМВР-Сливен казаха за ФОКУС, че е уведомена Окръжната прокуратура. Образувано е и досъдебно производство по случая.
Извършват се процесуално-следствени действия.
