Мъж твърди, че е бил полазен от дървеници докато пътува с влак по линията София-Плевен.
По думите му става дума за влак № БВ9647, вечерен в 20:10 часа.
"Сложил съм снимка за ориентир ако има хора, които не вярват-въпреки, че се съмнявам!!!" казва още Стаматов.
"На някои хора им е смешно, но ако някой я занесе вкъщи ще има проблем за целия блок. Толкова бързо се размножават,че дори не можеш да повярваш какво се случва. А се унищожават изключително трудно. В доста от големите градове вече са голям проблем. Хапят много здраво и ненаситно. Стават големи подутини които сърбят ужасно по цяла седмица. Чешеш се до кръв и не помага нищо. Това е страшно животно!" коментират хора в мрежата, а други са категорични, че трябва да се подаде сигнал, за да може съответния вагон да бъде обезпаразитен преди да бъде пуснат отново.
