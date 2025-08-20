Сподели close
35-годишен мъж се удави днес на Северния плаж в Приморско. Това казаха за "Фокус" от ОДМВР-Бургас. 

Инцидентът е станал малко след 17 часа днес. Въпреки предупрежденията на спасителите, че морето е бурно и има "червен флаг", мъжът все пак решил да влезе във водата. 

От ОДВМР-Бургас съобщиха и за още подобни инциденти. Преди дни бяха намерени и телата на 14-годишно момче и 35-годишен мъж в района на Южното пристанище на Несебър.

