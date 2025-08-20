ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж се удави в Приморско в късния следобед
Инцидентът е станал малко след 17 часа днес. Въпреки предупрежденията на спасителите, че морето е бурно и има "червен флаг", мъжът все пак решил да влезе във водата.
От ОДВМР-Бургас съобщиха и за още подобни инциденти. Преди дни бяха намерени и телата на 14-годишно момче и 35-годишен мъж в района на Южното пристанище на Несебър.
От ЕраНова показаха и видео от трагедията в Приморско.
