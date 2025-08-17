ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж уби жена си в Пловдив
Според информацията, на ул. "Кедър" в квартал "Столипиново", криминално проявен мъж прострелял смъртоносно съпругата си, на 37 години, а след това направил опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие.
Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е запазено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се. Уведомена е Окръжна прокуратура - Пловдив.
