Има загинал при катастрофата с два тира при отбивката за Требич на Северната скоростна тангента. Това потвърдиха за ФОКУС от МВР.

В следствие на катастрофата е починал единият шофьор а другият водач е откаран в болница с гръдна травма.

ФОКУС припомня, че към 15 часа днес два тира се удариха и са избухнаха в пламъци. Инцидентът е станал в посока "Ботевградско шосе" в района на село Кубратово.