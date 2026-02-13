Мъж загина при катастрофата на Северната скоростна тангента, друг е откаран в болница
© ФОКУС
В следствие на катастрофата е починал единият шофьор а другият водач е откаран в болница с гръдна травма.
ФОКУС припомня, че към 15 часа днес два тира се удариха и са избухнаха в пламъци. Инцидентът е станал в посока "Ботевградско шосе" в района на село Кубратово.
