Мъжът, предизвикал инцидента с трамвая, остава под стража. Бил е под въздействието на наркотици!
© БНТ
Според свидетелски показания обвиняемият на два пъти се пресегнал през прозореца на кабината на ватмана. Първия път мотрисата потеглила само метър, но втория път вече тръгнала напред. След което Даниел и неговият приятел избягали. По-късно се върнали в района, за да видят пораженията и обвиняемият казал, че ще се предаде, но вместо това не отишъл на работа и не бил открит на нито един от известните му адреси. На базата на тези данни, съдът прие че има опасност да се укрие, ако бъде с по-лека мярка.
Изводът, че има риск от извършване на престъпление беше изведен от факта, че престъплението е станало по време на изпитателния срок по присъда, която Даниел е получил само преди няколко месеца, което го характеризира като човек с висока степен на обществена опасност.
В съдебната зала 22-годишният мъж единствено заяви, че "всичко станало по невнимание“.
Съдът акцентира и на показанията на ватмана, които се разминават с експертизата и протокола за оглед относно това, до каква степен е обезопасил трамвая преди да слезе.
Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС. В случай на такива делото е насрочено за 11 септември.
