"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две - на ръба
©
Изводът е от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция "Мяра“. Изследването е проведено в периода 9-15 февруари 2026 г. по метода "лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани.
51,5% е декларацията за активност, което означава – при цялата условност – възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого“.
Декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия и коалиция е както следва: формация на Румен Радев има 33,3%, ГЕРБ-СДС – 18,9%, ПП-ДБ – 12,7%, ДПС-НН – 10,7%, "Възраждане“ – 6,8%. МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за "Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно – 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации.
Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала "Петрохан“, а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП.
Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра“. Изследването е проведено "лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.
Още по темата
/
Денков: Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, който успя да намали контролирания и купен вот в рисковите секции
09:16
Ренета Инджова: Властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура
16.02
"Маркет линкс": Радев влиза в парламента с 25,6% при избори днес, "Възраждане" намалява двойно
16.02
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
14.02
Ивайло Мирчев: С известна изненада открих, че приоритетите на президента съвпадат с тези на ПП-ДБ
14.02
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
13.02
Още от категорията
/
Мирослав Боршош: През 2025 г. в местата за настаняване в страната са регистрирани над 9,5 млн. туристи – ръст от 5,8% спрямо 2024 г. и 16,1% спрямо 2019 г.
13:12
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
11:41
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаже вярна - това означава дълбока имплозия в партията
15.02
Атанас Атанасов: Румен Радев е подходящ партньор, но трябва първо да се види къде ще позиционира партията си
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.