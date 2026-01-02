НАП извършва по 400 проверки ежедневно: Всеки десети търговец е в нарушение
©
НАП проверява търговски обекти, които предлагат различни видове услуги.
"Проверяваме дали се спазват изискванията на закона за въвеждането на еврото. Първо касовите бележки, при които от 1 януари цените трябва са фиксирани първо в евро, а след това в лева, проверяваме и дали има необосновано завишение на цените“, обясни Митова, цитирана от БТА.
Тя уточни, че НАП реагира на всякакви сигнали и отбеляза, че особено в социалните мрежи циркулират неверни информация и за завишени цени. Ние проверяваме всякакви сигнали, така че да се спекулира с въвеждането на еврото в България, акцентира Митова.
Тя посочи, че в началото на следващата седмица НАП ще има обобщена информация относно проверките на територията на цялата страна.
"Към момента са наложени 69 акта за необосновано повишаване на цените, на 9 от търговците вече са връчени наказателни постановления, изискват се документи от още 300 обекта, които очакваме в следващите дни да ни бъдат предоставени. Става дума основно за хранителни обекти, но не може да се каже че при по-малките обекти има повече нарушения“, обясни Митова.
По думите ѝ при около 10 на сто от всички проверявани обекти са засечени нарушения.
Още по темата
/
Закръгляване на цените в полза на клиента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
16:57
Закръгляне на цените в полза на клента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
16:17
Още от категорията
/
Инфекционист: Започва остро! За няколко часа се развива висока температура и пълен симптомен комплекс
10:14
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
09:12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.