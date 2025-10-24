ЗАРЕЖДАНЕ...
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
© Фокус
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други). По този ред се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица, когато данъкът е дължим, и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.
Със същия формуляр предприятията, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, обявяват в НАП и данни от текущата си счетоводна отчетност към края на трето тримесечие на 2025 г. Необходимо е те да обявят наличните парични средства в касите, размера на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици - физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол и други, когато общият им размер към края на тримесечието надхвърля 50 000 лв.
Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция или на телефона на НАП - 0700 18 700 /на цена, според тарифата на съответния оператор/.
Още по темата
/
Близо 91 млн. лева са отпуснати за неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствията
21.10
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
21.10
Мика Зайкова: Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система
08.10
Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни
08.10
Още от категорията
/
Собственик на агенция за недвижими имоти: 100 000 евро днес могат за вас да станат 130 000 след три години
10:23
"Ние, потребителите": Търговецът няма право да отстранява етикета или да променя информацията, дадена от производителя или вносителя
10:18
Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
09:27
Енергиен специалист: Очаква се поскъпване на горивата с 10–15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари
08:34
Макс Баклаян: Имаме 5 до 10 години хоризонт, в които цената на златото ще се покачва значително по-бързо от инфлацията
23.10
Д-р Николова за потребителската такса от 5 лева и за безплатните противогрипни ваксини за деца
23.10
Строител за цената на имотите: Около 30-40% от стойността е за земята, която не винаги е собственост на строителя
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.