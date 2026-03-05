В рубриката Системата за счетоводно отчитане SAF-T в България на НАП е публикувана Заповед № З-ЦУ-30-359/27.02.2026 г. на изпълнителния директор на приходната агенция.Това изменя заповеди на изпълнителния директор, с които са утвърдени структурата, формата, съдържанието и начина на подаване на Стандартния одитен файл за данъчни цели (SAF-T).