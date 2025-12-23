Със свое решение правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и да продаде имущество, отнето в полза на държавата.Решението се взема по предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество. То обхваща 20 случая с влезли в сила съдебни актове и издадени изпълнителни листове за имущество, представляващо имоти - земя и сгради, леки и товарни автомобили, дружествени дялове и акции.