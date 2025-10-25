ЗАРЕЖДАНЕ...
НАП с важна новина!
©
Поради планирана миграция на комуникационно оборудване от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация са възможни временни прекъсвания в работоспособността на сайта на НАП - www.nra.bg в периода от 06:00 ч. до 08:00 ч. на 26.10.2025 г. (неделя), съобщиха от институцията в страницата си.
Още от категорията
/
Костадинов: Сега правителството не трябва да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", а да направи така, че да запази рафинерията у нас
24.10
Министър Георгиев за борбата с имотната мафия: Проверени са 80 нотариуси, при 8 от тях има нередности
24.10
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
24.10
Лидерът на БСП-ОЛ Атанас Зафиров се срещна с ген. секретар на Виетнамската комунистическа партия
24.10
Росен Желязков събира извънредно министрите заради решението на САЩ за налагане на санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвай...
21:09 / 24.10.2025
Психолог: Един човек, който постоянно е под стрес, че не се справ...
20:55 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.