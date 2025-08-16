ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ: Ще превали и прегърми
©
Над планините преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.
Над Черноморието сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност. Към обяд ще се установява предимно слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Още по темата
/
При ухапване от кърлеж - намокрете памук със спирт, задръжте за 5-10 мин. и го извадете внимателно
19:06
Проучване: Градските почивки се превръщат в предпочитано лятно място за приключения – коя е държавата фаворит
14:55
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват около 100 лв., а пържолите се таксуват на грамаж!
11:31
Още от категорията
/
Виновникът за тежкия инцидент в "Слънчев бряг": Подадох леко газ, а колата започна сама да ускорява
20:50
Роднина на Виктор: Аз му дадох колата. Обеща ми да кара бавно, но беше под въздействието на райски газ
19:59
Д-р Неделя Щонова: Стоиш си в автобус, говориш с приятел, държиш чантата си и в следващия миг си труп
18:41
Тодор Батков-младши: При нас по курортите хаоса е пълен! Въпросът не беше дали ще се случи такъв инцидент, а кога ще се случи
15.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.