НИМХ: Температурите през уикенда падат, ще вали сняг - ето къде
В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.
По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но без валежи. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В неделя облачността ще е по-често значителна. На отделни места, главно в Южна, по-късно и в Източна България ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Все още ще е топло, но с умерен северозападен вятър дневните температури ще започнат да се понижават.
През първите два дни от следващата седмица застудяването от изток-североизток ще продължи. Ще бъде облачно, на много места с валежи: в Северна България и високите котловинни полета предимно от сняг, в Южна – предимно от дъжд. В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания.
Температурите ще се понижат чувствително и във вторник минималните ще бъдат предимно между минус 4° и 1°, а максималните - между 2° и 7°, по-високи в крайните югозападни и югоизточни райони.
