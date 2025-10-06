ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ обяви прогнозата за утре, по-добре я прочетете!
В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
